The New York Times: Украину не примут в ЕС и НАТО ещё долгие годы

Украина или другие страны, расположенные на окраинах Европы, не смогут попасть в НАТО и ЕС ещё долгие годы, сообщает The New York Times.

Авторы материала назвали четыре причины, мешающие Украине вступить в Евросоюз.

Первая причина

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества, к которому относятся Украина, Грузия, Молдова и Великобритания, является несостоятельной. Такой союз не будет полноценным ЕС, а состоящие в ЕПС страны станут "вторым эшелоном". В 1989 году тогдашний французский лидер Франсуа Миттеран предлагал нечто подобное, однако это инициатива оказалась провальной.

Вторая причина

Попытки президента Украины Владимира Зеленского ускорить вступление страны в ЕС ущемляет права других стран, которые уже долгие годы пытаются получить членство в Союзе. Например, Турция подала заявку в 1987 году, однако она ещё не рассмотрена. В этот список можно добавить Северную Македонию, Черногорию, Албанию и Сербию.

Третья причина

По данным NYT, Евросоюз в принципе не готов расширяться, поскольку даже те 27 стран, которые уже находятся в ЕС, сейчас испытывают экономические проблемы. Кроме того, Брюссель пытается удержать от выхода из Евросоюза Венгрию и Польшу.

Ранее американские аналитики издания American Conservative назвали "уникальной" ситуацию с заявкой Украины на членство в Евросоюз. По их мнению, ЕС не занимается "благотворительностью" и заставит Киев выполнить ряд требований, чтобы стать полноправным членом союза.