Вассерман: ФРГ не позволит Польше разместить центр финпомощи Украине в Варшаве

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман посчитал, что Польша перешла в своей наглости границы, предложив разместить в Варшаве центр управления финансовой помощью на восстановление Украины.

Парламентарий уверен, что это хорошо понимают в Германии и не позволят Польше зайти слишком далеко в её коварных планах.

"Не секрет, что Польша старательно ставит палки в колеса Германии при каждом удобном случае. Сейчас она получает заметные деньги из бюджета ЕС, а наполняет его в основном промышленность Германии. Возможности Польши пакостить ограничены. Германия тоже это понимает и не даст Польше слишком больших возможностей грабить Украину или получать деньги под предлогом помощи Киеву", — пояснил Вассерман в беседе с "Народными Новостями".

Помимо этого депутат предупредил о неизбежном недовольстве жителей Западной Украины в случае, если Польша установит над этими регионами свой контроль.

Ранее польские власти озвучили своё желание организовать финансовый центр по восстановлению Украины в Варшаве.