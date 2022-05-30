Морозова: ВСУ используют "тактику выжженной земли" против мирных граждан

В результате обстрелов со стороны ВСУ только за последние два дня погибло семь мирных граждан ДНР, ещё 38 мирных жителей получили ранения, в том числе несовершеннолетние. Такие данные привела омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

Представитель ДНР отметила, что в отношении мирного населения ДНР украинская армия методично применяет "тактику выжженной земли", обстреливая жилые застройки республики, не выбирая цели.

"Украинские боевики фактически круглосуточно подвергают массированным неизбирательным обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов ДНР. Причем в зону риска перешли тыловые территории, где спокойная обстановка сохранялась даже в 2014–2015 годах", — отметила Морозова.

Омбудсмен назвала действия ВСУ в отношении мирных граждан ДНР "агонией", в которой бьются "киевские каратели, совершающие эти чудовищные преступления". Она считает, что бить по гражданским объектам в тылу — это изощрённая жестокость, которую невозможно никак объяснить или оправдать.

"Ведь нет и не может быть объективных причин для ударов по школам, больницам, детским садам и жилым домам. Нет логики в атаках тыла. Ничем нельзя объяснить обстрелы из тяжелого вооружения мест массового скопления людей в час пик", — заключила Морозова.