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Автор Елена Ивченко

Пакеты для хлеба с украинским флагом в ФРГ: "Почему только Украина, люди?!"

Мир

В Германии, чтобы показать свою поддержку Украине, начали продавать хлеб, упакованный в бумажные пакеты с изображением украинского флага, что вызвало негодование у местных жителей.

"Почему не сирийский или ещё какой-нибудь флаг?! В других странах тоже войны, в Африке уже долгие годы голод. Почему только Украина, люди?!" — возмутилась женщина.

Ранее несколько депутатов в Германии резко отреагировали на слова статс-секретаря Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер о единой позиции федерального правительства и союзников по Североатлантическому альянсу не поставлять боевые машины пехоты (БМП) и танки западного образца на Украину.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
германия
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