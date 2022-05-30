Пакеты для хлеба с украинским флагом в ФРГ: "Почему только Украина, люди?!"

В Германии, чтобы показать свою поддержку Украине, начали продавать хлеб, упакованный в бумажные пакеты с изображением украинского флага, что вызвало негодование у местных жителей.

"Почему не сирийский или ещё какой-нибудь флаг?! В других странах тоже войны, в Африке уже долгие годы голод. Почему только Украина, люди?!" — возмутилась женщина.

Ранее несколько депутатов в Германии резко отреагировали на слова статс-секретаря Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер о единой позиции федерального правительства и союзников по Североатлантическому альянсу не поставлять боевые машины пехоты (БМП) и танки западного образца на Украину.