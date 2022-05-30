Анна Москва: Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что власти страны приняли решение завершить бесплатные поставки топлива на Украину.

В интервью порталу BiznesAlert она отметила, что в начале российской спецоперации и после бомбардировок НПЗ Варшава направляла на Украину топливо бесплатно.

"Сейчас идут коммерческие поставки нефтеперерабатывающей компании Orlen, которые требуют больших логистических усилий", — сказала министр.

Она добавила, что поставки топлива на Украину — ответ на кризисную ситуацию. По её словам, украинские топливные компании хорошо справляются с нагрузкой. При этом министр подчеркнула: Варшава сохраняет в приоритете обеспечение польского рынка.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщал, что Польша разорвала контракты о газовом сотрудничестве с РФ и начала получать топливо реверсом через Германию. Как пояснил политик, Варшава в любом случае вынуждена пользоваться российским газом.