Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что власти страны приняли решение завершить бесплатные поставки топлива на Украину.
В интервью порталу BiznesAlert она отметила, что в начале российской спецоперации и после бомбардировок НПЗ Варшава направляла на Украину топливо бесплатно.
"Сейчас идут коммерческие поставки нефтеперерабатывающей компании Orlen, которые требуют больших логистических усилий", — сказала министр.
Она добавила, что поставки топлива на Украину — ответ на кризисную ситуацию. По её словам, украинские топливные компании хорошо справляются с нагрузкой. При этом министр подчеркнула: Варшава сохраняет в приоритете обеспечение польского рынка.
Ранее сенатор Алексей Пушков сообщал, что Польша разорвала контракты о газовом сотрудничестве с РФ и начала получать топливо реверсом через Германию. Как пояснил политик, Варшава в любом случае вынуждена пользоваться российским газом.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.