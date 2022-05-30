Сасин: "Финансовый центр по восстановлению Украины должен быть в Варшаве"

Правительство Польши хочет, чтобы финансовый центр по восстановлению украинского государства находился в Варшаве.

"Мы хотим, чтобы центр этого фонда находился в Польше, в Варшаве. Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению, но, чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению", — приводит слова вице-премьера Яцека Сасина "Польское радио".

Чиновник добавил, что Варшава уже обсуждала с создателями фонда ООН данный момент.

Ранее польский журналист Рональд Ласецкий заявил, что Польша оценивает возможность успешного завершения спецоперации РФ на Украине в 5-7%.