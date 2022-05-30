Эксперты обсудили последствия пропажи плутония с АЭС Украины

Постепенно западная пресса задается вопросом об истинных причинах СВО России на Украине. Тему вывел "в топ" директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, который фактически рассказал миру о причинах гибели Украины.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Гросси выразил озабоченность судьбой 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана, которые хранились на Запорожской АЭС.

Теперь же выяснилось: если международная инспекция обнаружит пропажу части расщепляющих материалов или свидетельства переработки топливных смесей в оружейные, грянет международный скандал, равного которому еще не бывало.

Киев тут же бросился все опровергать и оправдываться. В частности, украинский "Энергоатом" в своем тгк сделал заявление о том, что на Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было использовать в военных целях, не хранятся. Правда, эксперты ядерщики "разложили по полочкам" — об этом писала Pravda.ru — почему украинцы вновь лгут и в чем юлят.

В Москве к заявлениям отнеслись спокойнее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что МАГАТЭ запрашивает инспекционную поездку на Запорожскую АЭС, и идет процесс согласования маршрута.

Украина в Будапештском меморандуме отказалась от ядерного оружия, но перед СВО президент Зеленский заявил, что его страна выходит из соглашения.

Выйдя из договора, Украина бы получила в руки все комплектующие для создания оружия массового уничтожения. База для этого имелась: с советских времен остались десятки научных центров и исследовательских институтов.

То есть, материалы на складе ждали своего часа. В том случае, если МАГАТЭ обнаружит, что часть хранимых запасов бесследно испарилась, всем станет ясно, что Украина пыталась создать ядерную бомбу.

Правда, как заявил "Царьграду" заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, даже свидетельства подготовки к созданию ядерной бомбы станут причиной… новых обвинений в адрес России.

Стоит напомнить, что ранее Украина сорвала заключение готовившегося с МАГАТЭ соглашения о безопасности на АЭС. Впрочем, Украина в этом на диво стабильна. Выяснилось, что команда Зеленского вместе с партнерами работает над исключением России из МАГАТЭ.

С таким заявлением выступила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, утверждавшая, что дело в "политике ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС”. Про тонны плутония все предпочитают молчать.

Пока.