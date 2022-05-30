Эксперты перечислили, что объединяет русских и украинцев: один народ, общая вера

Отношения между русскими и украинцами сейчас переживают не лучшие времена, однако специалисты считают, что окончательно рассорить представителей этих двух государств будет совсем не просто, ведь у них так много общего.

Эксперты интернет-издания "Подмосковье Сегодня" рассказали, что всегда будет объединять два народа.

Доктор исторических наук Вардан Багдасарян объяснил, что когда-то давно на территории Северо-Восточной Европы проживали кривичи, поляне, древляне, вятичи, чуди, мери и веси. Около IX века началось объединение всех этих племён в единое государство — Киевскую Русь.

"Неверно считать, что украинцы и русские — братские народы. Мы единый народ", — сказал он.

Профессор кафедры истории, культуры и социального развития Московской области МГОУ Юрий Иерусалимский сделал акцент на том, что у русских и украинцев общая вера — православие. И именно оно исторически их соединило.

Багдасарян напомнил и об общих подвигах наших народов во время Великой Отечественной войны, которые привели к победе.

Историк архитектуры Наталья Душкина обратила внимание, что и для Россия, и для Украина характерна типовая застройка. По проектам одних и тех же архитекторов построены здания на российской и украинской территориях.

Эксперт в истории кулинарии Павел Сюткин отметил общие блюда национальной кухни. Он объяснил, что и русские, и украинцы неизменно готовят котлеты по-киевски, бефстроганов, юрму, варят кисель и настаивают медовуху.

Ранее член правления Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России" Пётр Коломец заявил, что русские и украинцы восстановят братские отношения. Он заметил, что в конфликте, который развернулся в настоящий момент на территории Украины, виновата бандеровская идеология, которая прорастала в течение десятилетий.