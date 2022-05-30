Пушков: мир опасно близок к началу третьей мировой войны

По мнению сенатора Алексея Пушкова, мировое сообщество находится в опасной близости от начала третьей мировой войны.

Член Совфеда уверен, что на карте мира существует сразу несколько "горячих" точек, где Россия может столкнуться с США и странами НАТО. ПО его убеждению, сейчас такими точками являются Чёрное море и территория Украины в случае, если туда войдут силы Альянса.

"Мы действительно близки к этому. Я считаю, что мы сейчас идём к новой версии Карибского кризиса. Вот сейчас есть несколько точек, где может произойти военный контакт между Россией и США с НАТО. Это Чёрное море и территория Украины, если там появятся войска НАТО. Вот здесь есть опасность", — сказал Пушков в интервью "Царьграду".

Сенатор добавил, что хоть НАТО и заявляет, что не собирается становиться участником украинского конфликта, не все представители Запада согласны с такой позицией. Опасным знаком Пушков счёл фактическое участие в событиях, связанных с Украиной, представителей разных государств, если не напрямую, то опосредованно. Причём, как подчеркнул парламентарий, речь идёт даже не о странах НАТО, а о Китае, на который давят США, Турция и ряд внеблоковых стран.