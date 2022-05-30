С третьей попытки бывшему украинскому президенту Петру Порошенко удалось-таки выехать за границу.
Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Ранее Порошенко два раза "ходил на штурм границы", намереваясь попасть в Польшу. После этого он даже сделал официальное обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому, где просил срочно "выпустить себя" в голландский Роттердам.
Некоторые аналитики уже высказали своё мнение, что экс-президент в Незалежную уже вряд ли вернётся, ибо не хочет разделить участь Виктора Медведчука.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.