Пётр Порошенко сбежал из Украины с третьей попытки

С третьей попытки бывшему украинскому президенту Петру Порошенко удалось-таки выехать за границу.

Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ранее Порошенко два раза "ходил на штурм границы", намереваясь попасть в Польшу. После этого он даже сделал официальное обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому, где просил срочно "выпустить себя" в голландский Роттердам.

Некоторые аналитики уже высказали своё мнение, что экс-президент в Незалежную уже вряд ли вернётся, ибо не хочет разделить участь Виктора Медведчука.