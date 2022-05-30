В Курской области усилили меры безопасности из-за Украины

Приграничную с Украиной зону в Курской области дополнительно усиливают вооружением, в частности, за счёт артиллерийских и ракетных установок. Также там увеличено количество военнослужащих. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Старовойт.

"Министерством обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и еще прибывает вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Все направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей нашего региона", — сообщил Старовойт.

ВСУ уже не раз осуществляли обстрелы Курской области. Так, в середине мая атаке подвергся посёлок Тетино, в результате чего погиб один местный житель, второй был ранен.

Ранее по указу губернатора "жёлтый" уровень террористической опасности в Курской области был продлён до 8 июня ввиду угрозы провокаций, которые могут организовать украинские националисты.