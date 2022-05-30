Кадыров: если Запад не договорится с Путиным, потеряет остальные государства

Если европейские политики не пожелают найти общий язык с Владимиром Путиным, Запад потеряет не только Украину, но и все остальные государства, заявил Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики опубликовал видеообращение к лидерам западных стран.

"Вы должны найти общий язык с Путиным и Зеленского посадить за стол, подписать все наши предложения. После этого можете не потерять все остальные государства", — предупредил Кадыров.

Он напомнил, что Луганская и Донецкая республики почти освобождены, и российская армия готова выдвинуться к границам любого государства.

Во время спецоперации чеченские бойцы получили незаменимый опыт, хорошую теорию и практику. Они готовы выполнить любой приказ президента, чтобы отблагодарить Россию за защиту от терроризма.

"Сегодня мы должны показать свою верность и доказать, что мы, чеченцы, никогда не были против России", — резюмировал глава Чечни.