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Автор Елена Ивченко

Дакота о СВО: "Приезжаешь на сафари, а оказывается, что добыча здесь ты"

Мир

Ветеран Корпуса морской пехоты США Дакота, воевавший за Украину, рассказал, что ему серьёзно досталось от российских военных и он разочаровался в этом конфликте.

По его словам, в ходе боевых действий наёмник получил травму головы и ему пришлось вернуться домой в штат Огайо.

"Приезжаешь на сафари, а оказывается, что добыча здесь ты", — цитирует его слова The Washington Post.

Дакота добавил, что многие иностранные "солдаты удачи" увидев, как умирают их друзья решили, что с них хватит украинской "войны" и покинули страну.

Ранее американские наёмники Вилли Джозеф Кансел и военный с позывным "Техас" пришли в ужас от суровой реальности спецоперации на Украине в рядах ВСУ.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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