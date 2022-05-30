Дакота о СВО: "Приезжаешь на сафари, а оказывается, что добыча здесь ты"

Ветеран Корпуса морской пехоты США Дакота, воевавший за Украину, рассказал, что ему серьёзно досталось от российских военных и он разочаровался в этом конфликте.

По его словам, в ходе боевых действий наёмник получил травму головы и ему пришлось вернуться домой в штат Огайо.

"Приезжаешь на сафари, а оказывается, что добыча здесь ты", — цитирует его слова The Washington Post.

Дакота добавил, что многие иностранные "солдаты удачи" увидев, как умирают их друзья решили, что с них хватит украинской "войны" и покинули страну.

Ранее американские наёмники Вилли Джозеф Кансел и военный с позывным "Техас" пришли в ужас от суровой реальности спецоперации на Украине в рядах ВСУ.