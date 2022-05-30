The Times: отказ от поставок газа из России лишит британцев электричества зимой

Если Россия полностью остановит поставки энергоресурсов в Европу, то британцы могут остаться без электричества следующей зимой. Правительство Великобритании уже начинает разрабатывать возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

"Официальные лица разработали ещё более мрачную стратегию на случай, если Россия полностью перекроет газ в ЕС. Это предполагает, что отключения электроэнергии могут начаться в декабре и длиться три месяца", — пишет The Times.

В издании не исключили, что это может привести к развитию энергетического кризиса в стране, в результате чего произойдет скачок стоимости на энергоносители. Предполагается, что ВВП в ближайшие годы будет ниже значительно ниже показателей, которые спрогнозировали аналитики. Худший сценарий предполагает сокращение импорта газа из Норвегии более чем в два раза из-за возросшего спроса в Евросоюзе.

"Учитывая историческую зависимость ЕС от путинского газа, зима может быть очень тяжёлой для стран континента", — сказал источник в правительстве Британии.