Эксперт Колобанов: Европа сможет полностью отказаться от газа из РФ к 2040 году

Европейские страны смогут гарантированно отказаться от поставок российского газа к 2040 году. Об этом заявил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

По его словам, если ЕС будет стараться, то откажется от голубого топлива из РФ к 2035 году. В случае привлечения больших инвестиций и отказа от части "зелёных" планов это может произойти к 2030 году, отметил эксперт.

Колобанов также подчеркнул: Европа способна направить дополнительные средства на "перекупку" долгосрочных СПГ-контрактов и плавучих регазификационных терминалов, что позволит отказаться от газа из РФ к 2025 году.

"Гарантированно Европа сможет отказаться от российского газа к 2040 году", — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Экономист выразил надежду на то, что прагматизм в Европе возобладает, а цена диверсификации "остановит горячие головы".