На Украине официальный Киев назвали оккупантами: "Аналог нацистской Германии"

На протяжении долгого времени Херсонская область находилась под руководством официального Киева и была "оккупирована националистами", заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По словам замглавы, теперь область навсегда освобождена от нацбатов и киевского режима.

"Это исконно русская земля, и здесь больше никогда не будет ноги нацистских оккупантов. Мы планируем в любом случае, сколько бы не понадобилось времени, стать субъектом Российской Федерации, другого пути и других вариантов у нас нет", — пояснил Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул представитель региона, люди всё это время находились в заложниках у киевского режима, который создал условия для граждан аналогичные Третьему рейху.

"Украинский народ является заложником политического руководства нацисткой Украины, которые жаждут гибели коренного населения страны", — резюмировал Стремоусов.