Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что вся Европы окажется под угрозой, если Турция сумеет заблокировать заявку Финляндии и Швеции в НАТО. Как подчеркнул консультант по безопасности, "провал" саммита альянса будет означать "победу" президента России Владимира Путина.
По мнению Хойсгена, несмотря на то, что с Турцией "бывает сложно", страна остаётся партнёром Североатлантического альянса и президент Реджеп Тайип Эрдоган не пойдёт на то, чтобы "оставить в проигрыше" членов блока.
"Мы должны прийти к положительному результату на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Если мы проиграем, Путин победит. Я не могу себе представить, чтобы Эрдоган позволил этому зайти так далеко и преподнести Путину поражение сторонников Украины на блюдечке с голубой каёмочкой", — пояснил Хойсген в беседе с WELT.
Как подчеркнул глава Мюнхенской конференции по безопасности, расхождения во мнениях НАТО, ЕС и Анкары уже бывали, но всегда находилось решение.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.