Консультант ФРГ Хойсген: если ЕС "провалится" на саммите НАТО, Путин победит

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что вся Европы окажется под угрозой, если Турция сумеет заблокировать заявку Финляндии и Швеции в НАТО. Как подчеркнул консультант по безопасности, "провал" саммита альянса будет означать "победу" президента России Владимира Путина.

По мнению Хойсгена, несмотря на то, что с Турцией "бывает сложно", страна остаётся партнёром Североатлантического альянса и президент Реджеп Тайип Эрдоган не пойдёт на то, чтобы "оставить в проигрыше" членов блока.

"Мы должны прийти к положительному результату на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Если мы проиграем, Путин победит. Я не могу себе представить, чтобы Эрдоган позволил этому зайти так далеко и преподнести Путину поражение сторонников Украины на блюдечке с голубой каёмочкой", — пояснил Хойсген в беседе с WELT.

Как подчеркнул глава Мюнхенской конференции по безопасности, расхождения во мнениях НАТО, ЕС и Анкары уже бывали, но всегда находилось решение.