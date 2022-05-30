Замгенсека НАТО обвинил Кремль в расширении альянса на восток

Североатлантический альянс имеет полное право расширяться и укрепиться на восточном фланге, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. По его словам, то, что Россия начала спецоперацию на Украине, даёт альянсу "карт-бланш".

Как пояснил политик, якобы Россия нарушила Основополагающий акт "напав" на Незалежную. Кроме того, в документе якобы прописано, что Москва должна "консультироваться" с Североатлантическим альянсом регулярно, чего Кремль не делает.

"Напав на Украину и прервав любой диалог с альянсом, Россия сама "аннулировала содержание этого Основополагающего акта", — заявил Джоанэ в интервью AFP в Вильнюсе.

Таким образом, по мнению замгенсека НАТО, Кремль "сам виноват" и теперь у Североатлантического альянса "развязаны руки", чтобы защитить восточную Европу от "российской агрессии".