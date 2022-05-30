Шведы усомнились, что Россия связана с ценовым шоком на энергоносители

Шведский парламентарий Лотта Олссон усомнилась в утверждениях мировых лидеров о том, что в "космических" ценах на топливо виновата спецоперация на Украине и, в частности, Россия. По словам евродепутата, стоимость энергоносителей начала повышаться ещё предыдущей зимой.

Как подчеркнула Олссон, стоимость электроэнергии также повысили ещё до начала украинского конфликта, что ставит под сомнение связь между этими событиями.

По её словам, исследования аналитиков показали, что триггером для роста цен стало повышение налогов и остановка реакторов АЭС Рингхальс. Если бы атомные электростанции продолжали работать, стоимость электричества в стране была бы ниже почти на 40%.

"Министр по-прежнему считает, что именно конфликт на Украине стал причиной ценового шока в энергетической отрасли в этом году?", — цитирует вопрос Олссон к министру энергетики Швеции Хашаяру Фарманбару RT.

По мнению евродепутата, спецоперация на Украине лишь позволила закрыть вопрос роста цен, хотя результатом резкого повышения стоимости энергоносителей стали политические решения внутри страны.