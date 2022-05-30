Лавров: санкции Запада вряд ли будут отменены даже после окончания спецоперации

Запад давно готовился к введению санкций против России, поэтому они вряд ли будут отменены даже после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, США в контактах со своими союзниками информируют, что ограничительные меры в отношении Москвы сохранятся после урегулирования конфликта вокруг Украины.

"Санкции готовили достаточно давно. Едва ли они будут сняты", — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Министр убеждён: Запад хочет создать препятствия для развития РФ, а Украина в этом случае выступает лишь "инструментом, разменной монетой". Он считает, что Россия мешает западным странам утвердить однополярный мир, провозглашённый Вашингтоном "при покорном согласии Европы".

Ранее Лавров заявил, что большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки сопротивляются давлению со стороны коллективного Запада.