Financial Times: передача активов РФ Украине вне закона и угрожает репутации ЕС

Попытка запада и Евросоюза отобрать российские активы и передать их Украине якобы на восстановление, может обернуться против самого союза, заявили американские аналитики. По их мнению, если это произойдёт, то европейские лидеры рискуют репутацией ЕС.

Кроме того, законного юридического механизма для подобной операции нет, а значит, ЕС будет вынужден осознанно пойти на нарушение закона.

"Большинство считает, что помочь Украине и покарать Россию — это веские моральные аргументы, передать чужие активы другому — отнюдь не то же самое, что их заморозить. Без последовательной и прозрачной структуры западным правительствам грозят либо годы дорогостоящих судебных тяжб, либо утрата доверия", — пишут аналитики Financial Times.

По мнению авторов, именно на доверии выстроен Евросоюз, однако передача российских активов в обход юридических аспектов, может его подорвать.