Иран: российская платёжная система "Мир" и рост рубля провалили санкции ЕС

Западные санкции и ограничения Евросоюза в отношении России не оправдали ожидания, заявили иранские аналитики. По их мнению, российская сторона подготовилась, оперативно заменив мировую платёжную систему SWIFT на "Мир".

По мнению аналитиков, немалую роль в "провале" санкций сыграл и курс рубля.

"Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось ещё пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учёл этот фактор", — пишет иранское издание Resalat.

Кроме того, решение Москвы перевести все платежи за поставки энергоносителей и других товаров, "пошатнули" решение ЕС. Европа оказалась в трудном положении и вынуждена "обходить" свои же санкции.

"Чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем", — резюмировали аналитики.