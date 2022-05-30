Западные санкции и ограничения Евросоюза в отношении России не оправдали ожидания, заявили иранские аналитики. По их мнению, российская сторона подготовилась, оперативно заменив мировую платёжную систему SWIFT на "Мир".
По мнению аналитиков, немалую роль в "провале" санкций сыграл и курс рубля.
"Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось ещё пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учёл этот фактор", — пишет иранское издание Resalat.
Кроме того, решение Москвы перевести все платежи за поставки энергоносителей и других товаров, "пошатнули" решение ЕС. Европа оказалась в трудном положении и вынуждена "обходить" свои же санкции.
"Чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем", — резюмировали аналитики.
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Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.