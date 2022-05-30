Российские войска на Украине, в частности, в Донбассе, добились "угнетающего превосходства", заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер. По словам военного, если России удастся закрепиться в ДНР, то за этим может последовать "атака на Киев".
Как подчеркнул Катер, продвижение российских военных в ДНР с союзными силами более, чем успешно.
"Нужно считаться с дальнейшими успехами России в Донбассе. Если России удастся сохранить этот темп, может быть ещё одна атака на Киев", — заявил Катер в эфире WELT.
Почему ВС РФ должны "атаковать" Киев, военный не объяснил, лишь подчеркнул, что "русские добились угнетающего местного превосходства", говоря о ситуации на востоке Украины.
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Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.