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Автор Екатерина Широкова

Генерал ФРГ Катер: если русские закрепятся в ДНР, Киев ждёт "ещё одна атака"

Мир

Российские войска на Украине, в частности, в Донбассе, добились "угнетающего превосходства", заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер. По словам военного, если России удастся закрепиться в ДНР, то за этим может последовать "атака на Киев".

Как подчеркнул Катер, продвижение российских военных в ДНР с союзными силами более, чем успешно.

"Нужно считаться с дальнейшими успехами России в Донбассе. Если России удастся сохранить этот темп, может быть ещё одна атака на Киев", — заявил Катер в эфире WELT.

Почему ВС РФ должны "атаковать" Киев, военный не объяснил, лишь подчеркнул, что "русские добились угнетающего местного превосходства", говоря о ситуации на востоке Украины.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
киев донбасс
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