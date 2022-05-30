Кива: Европу ждут "кровавые войны" между уличными группировками из-за Украины

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива предрёк Европе "кровавые бои" между группировками за контроль над территорией. По его словам, бесконтрольная раздача оружия украинцам приведёт к формированию новых банд на европейских улицах.

Как подчеркнул экс-депутат, уличные банды, которые связаны с проституцией, торговлей оружием и наркотиками, получили "новых конкурентов".

"Впереди кровавые войны за контроль на улице. Албанцы, турки, сирийцы — получили новых конкурентов. Проституция и продажа наркотиков и оружия в старушке-Европе заиграет новыми красками!", — заявил политик.

По словам Кивы, многие из тех украинцев, которые получили оружие в руки от киевской власти, покинули страну под видом беженцев и обосновываются в европейских странах.

"Как говорится: беда приходит не одна — надвигающаяся нищета будет сопровождаться возгласами — "Слава Украине" украинского преступного мира!", — резюмировал бывший парламентарий.