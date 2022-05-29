Политолог Брутер объяснил, почему спецоперация не завершается: нет компромиссов

России не удастся завершить спецоперацию на Украине, пока она не получит каких-либо гарантий от Запада, и пока не будут найдены компромиссные варианты, устраивающие обе стороны. Такое мнение высказал политолог Владимир Брутер.

Эксперт подчеркнул, что Россия в течение восьми лет пыталась "достучаться" до Запада, предлагая ему разные компромиссные варианты, но "больше не хочет" этого делать. Он напомнил, что со стороны Запада никаких предложений вообще не звучало.

"Мы согласны на все компромиссные варианты, но компромисс — это с двух сторон, а не с одной. Они компромиссов не предлагают. В Вашингтоне готовы отдать Херсон, Приазовье и ЛДНР, тут вопросов нет. Они предлагают односторонние действия, поэтому Россия возражает", — сказал Брутер в беседе с URA. RU.

Эксперт уверен, что когда РФ завершит спецоперацию, западные государства ей ничего не гарантируют. Он подчеркнул, что для Запада новая граница Украины с потерей территорий означает поражение, и США не хотят этого допустить, и пойдут на это лишь в одном случае — его возникнет угроза ещё больших территориальных потерь.

"Они ничего не обещают, кроме новых санкций. Они не ожидали, что будут испытывать турбулентность от того, что санкции вернулись к ним проблемами. Им бы хотелось, чтобы все закончилось быстрее, но не готовы идти на компромисс. Россия готова потерпеть, понимая, что с той стороны ситуация не лучше", — добавил Брутер.