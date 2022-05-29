NI: Запад меняет своё отношение к России из-за её побед в Донбассе

По словам военного аналитика Марка Эпископоса, российская армия добилась значительных успехов в ходе военной спецоперации. Союзные войска взяли под контроль несколько стратегически важных населённых пунктов в Донбассе. Эпископос отметил, чем больше армия РФ укрепляет своё преимущество в регионе, тем сложнее политикам Запада оказывать давление на Москву.

Эксперт подчеркнул, что киевское руководство не готово смириться с поражением и всячески скрывает потери ВСУ. Например, Киев обвиняет погибших в бою солдат в дезертирстве. Более того, правительство Незалежной продолжает говорить о "непобедимой" армии.

"Тщательно культивируемый Киевом образ военной непобедимости наталкивается на суровые боевые реалии", — пишет американский военный аналитик в издании The National Interest.

По мере того, как результаты боевых действий постепенно отдаляются от перспективы решительной победы Украины, некоторые видные эксперты призывают западных лидеров пересмотреть свою политику максимального давления на Москву.