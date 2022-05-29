Кадыров: лидеры ЕС должны заставить Зеленского сесть за стол переговоров

Лидер Чечни Рамзан Кадыров обратился к главам европейских государств с просьбой повлиять на украинского президента Владимира Зеленского, заставив его продолжать переговоры с Россией.

"Чтобы спасти Украину, Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, покончить с нацизмом в своей стране… и подписать все предложения, которые выдвигает Россия", — объяснил Кадыров.

Также глава Чечни сравнил то, что сегодня происходит на Украине, с событиями 90-х годов в Чечне, отметив, что тогда Запад проигрывал в его республике тот же сценарий, что и сейчас в Незалежной.

Ранее Кадыров сообщил об окончательном освобождении Северодонецка в ЛНР, уточнив, что город полностью контролируется вооружёнными силами Луганской Народной Республики и РФ. Лидер Чечни добавил, что жителям Северодонецка с этого момента больше ничего не угрожает.