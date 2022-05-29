Военкор Сладков: западные шпионы могут действовать на Украине в составе ЧВК

Иностранцы, которые воюют против России на Украине, это люди, которые приехали сразу после начала спецоперации, а также те, кто уже находились там раньше, а затем только легализовались. Все они из США, Британии, Евросоюза. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Репортёр заметил, что часть иностранцев воюют в составе западных ЧВК. При этом есть вероятность, что там действует и всякий шпионский компонент под боевой легендой, считает он.

Вторая часть, по словам журналиста, это командированные военнослужащие из стран Запада. И для тех, и для других война это работа, добавил Сладков.

А остальные — "романтики войны". Это и ультраправые, и идейные, и много ещё причудливых "защитников" всего хорошего, против всего плохого, пояснил военкор.

Он также задался вопросом, кого может привлечь на свою сторону Россия. Могут ли это быть, например, кубинцы, вьетнамцы или белорусы?

Ответ, к сожалению, неутешительный: бывшие борцы с Западом с нами не пойдут. Поэтому, рассчитывать можно только на себя, заключил журналист.