Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о "разрушении" единства ЕС

Единство Европейского союза "рушиться" на фоне обсуждения антироссийских санкций. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Reuters.

Немецкий чиновник напомнил о саммите ЕС, который стартует в понедельник. На нём планируется обсудить, в частности эмбарго на российскую нефть, однако, как отметил Хабек, в Европе нет единой позиции по этим вопросам.

"Мы увидели, что бывает, когда Европа едина. Что касается завтрашнего саммита, надеюсь так и продолжится, но сейчас это единство начинает рушиться", — передаёт издание слова вице-канцлера ФРГ.