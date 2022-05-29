Единство Европейского союза "рушиться" на фоне обсуждения антироссийских санкций. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает Reuters.
Немецкий чиновник напомнил о саммите ЕС, который стартует в понедельник. На нём планируется обсудить, в частности эмбарго на российскую нефть, однако, как отметил Хабек, в Европе нет единой позиции по этим вопросам.
"Мы увидели, что бывает, когда Европа едина. Что касается завтрашнего саммита, надеюсь так и продолжится, но сейчас это единство начинает рушиться", — передаёт издание слова вице-канцлера ФРГ.
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