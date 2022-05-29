Компетентность президента США Джо Байдена вызывает серьёзные сомнения, а его действия во главе Белого дома иллюстрируют нелестные отзывы о нём бывших американских лидеров. Такое мнение выразил журналист Майкл Гудвин в New York Post.
В частности он напомнил слова экс-президента США Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.
"Будет справедливо, но не очень утешительно вспомнить предупреждение Обамы о своём бывшем вице-президенте: "Не стоит недооценивать способность Джо всё испортить", — написал Гудвин.
Также журналист привёл высказывание бывшего главы Пентагона Роберта Гейтса, который заявил, что Байден ошибался "почти по всем основным вопросам внешней политики и нацбезопасности за последние 40 лет".
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