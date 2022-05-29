В США напомнили слова Обамы в связи с политикой Байдена

Компетентность президента США Джо Байдена вызывает серьёзные сомнения, а его действия во главе Белого дома иллюстрируют нелестные отзывы о нём бывших американских лидеров. Такое мнение выразил журналист Майкл Гудвин в New York Post.

В частности он напомнил слова экс-президента США Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.

"Будет справедливо, но не очень утешительно вспомнить предупреждение Обамы о своём бывшем вице-президенте: "Не стоит недооценивать способность Джо всё испортить", — написал Гудвин.

Также журналист привёл высказывание бывшего главы Пентагона Роберта Гейтса, который заявил, что Байден ошибался "почти по всем основным вопросам внешней политики и нацбезопасности за последние 40 лет".