Эрдоган обвинил Западную Европу в поддержке террористов

Германия, Франция и Нидерланды совершают ту же ошибку, что и Швеция с Финляндией, поддерживая террористов в своих странах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT.

"Это не только Швеция и Финляндия. Если мы посмотрим на состояние этих террористических организаций, то сейчас ту же ошибку совершают Германия, Нидерланды, Франция. Они ничем не отличаются", — приводит слова турецкого лидера телеканал.

Эрдоган подтвердил позицию Анкары по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он обвинил их в поддержке террористов и выступил против их присоединения к альянсу.

"До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", — добавил он.