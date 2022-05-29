Германия, Франция и Нидерланды совершают ту же ошибку, что и Швеция с Финляндией, поддерживая террористов в своих странах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT.
"Это не только Швеция и Финляндия. Если мы посмотрим на состояние этих террористических организаций, то сейчас ту же ошибку совершают Германия, Нидерланды, Франция. Они ничем не отличаются", — приводит слова турецкого лидера телеканал.
Эрдоган подтвердил позицию Анкары по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он обвинил их в поддержке террористов и выступил против их присоединения к альянсу.
"До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", — добавил он.
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