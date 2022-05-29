Посол ЛНР: ВСУ бросают в пекло неумех из теробороны, а опытных бойцов эвакуируют

Неподготовленные бойцы отрядов территориальной обороны неслучайно бросаются командованием ВСУ "в самое пекло" — на наиболее сложные участки донбасского фронта. Это часть подготовки генерального сражения за Николаев — опытных и обученных бойцов, вероятно, перебрасывают туда отовсюду.

Так в эфире ТК Россия-1 заявил Родион Мирошник, посол ЛНР в Москве.

По его словам, наглядный тому пример — Северодонецк, где от ВСУ остаётся только тероборона, под прикрытием которой "ценные военные кадры" спешно эвакуируются.

Со ссылкой на жителей Северодонецка Мирошник рассказал, что бойцы тербатов сами говорят о том, что воевать они не готовы — не хотят потому, что не умеют — и что офицеры все уже уехали несколько недель назад, приказав напоследок "держаться:

"Они расставили их (тербатовцев) по позициям, оставили под надзором нацбатов и благополучно отбыли. Сознательно сдают солдат. Цинизм высшей меры. Куда они эвакуируют профессионалов? Точно не знаю. Возможно, в Николаев. Или другой какой-то город, где Киев планирует дать генеральное сражение", — сказал посол ЛНР.