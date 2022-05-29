Украинский боевик рассказал, как зарезал пленного солдата

Военный 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Евган из Николаева рассказал, что во время распития спиртных напитков с побратимами зарезал пленного солдата.

"Вечером с 9 на 10 число я, мой друг из разведроты Алексей Багрий и ещё один пацан, у него был День рождения сели. Они пили спирт, дали мне выпить. Мне стало легче. Багрий говорит: "Надо пойти пленного порешать. Иди!". Я говорю, да я не смогу. Мы подошли к двери, он взял нож и нанёс несколько ударов и передал мне. Через два дня его унесли не знаю куда", — сообщил он.

Также добавил, что 19 марта в ходе боевых действий в Новопавловке от потерял руку, сначала его поместили в госпиталь, но тому как он был переполнен, вернулся обратно в расположение, где и произошло убийство.