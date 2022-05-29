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Автор Светлана Нерадовская

Посол РФ Келин: Великобритания не хочет переговоров между РФ и Украиной

Мир

Великобритания делает всё возможное, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше, препятствуя переговорам между Москвой и Киевом. Такое мнение высказал российский посол Андрей Келин.

Посол РФ Келин: Великобритания не хочет переговоров между РФ и Украиной

Посол отметил, что попытки Британии сорвать российско-украинские переговоры происходят уже давно.

"Лондон не стремится завершить конфликт и найти решение посредством переговоров. Каждый день мы слышим призывы отправлять Украине новые вооружения, сражаться до последнего украинского солдата, продлевать конфликт и не начинать переговоры до тех пор, пока Россия не будет побеждена", — сказал Келин, которого цитирует BBC.

Как ранее говорил президент РФ Владимир Путин, переговоры между Москвой и Киевом были приостановлены, так как украинская сторона не заинтересована в их продолжении. Пока возобновление переговорного процесса находится под вопросом, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается позиции киевских властей, украинский лидер Владимир Зеленский предупреждал, что переговоры между РФ и Украиной будут возможны, как только к Незалежной вернутся обратно все потерянные ею в процессе спецоперации территории.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина великобритания
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