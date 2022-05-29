Великобритания делает всё возможное, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше, препятствуя переговорам между Москвой и Киевом. Такое мнение высказал российский посол Андрей Келин.
Посол отметил, что попытки Британии сорвать российско-украинские переговоры происходят уже давно.
"Лондон не стремится завершить конфликт и найти решение посредством переговоров. Каждый день мы слышим призывы отправлять Украине новые вооружения, сражаться до последнего украинского солдата, продлевать конфликт и не начинать переговоры до тех пор, пока Россия не будет побеждена", — сказал Келин, которого цитирует BBC.
Как ранее говорил президент РФ Владимир Путин, переговоры между Москвой и Киевом были приостановлены, так как украинская сторона не заинтересована в их продолжении. Пока возобновление переговорного процесса находится под вопросом, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается позиции киевских властей, украинский лидер Владимир Зеленский предупреждал, что переговоры между РФ и Украиной будут возможны, как только к Незалежной вернутся обратно все потерянные ею в процессе спецоперации территории.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.