В Польше произошёл очередной скандал с участием украинских беженцев. На этот раз посетительница хлебного магазина в Варшаве набросилась на работающую там продавщицей украинку.
Покупательница придирчиво выбирала хлеб и сочла, что продавщица посоветовала ей не тот вид.
Полька попросила беженку убраться вон из её страны обратно на Украину. Причём сделано это было в довольно грубой форме с использованием нецензурной лексики.
Отметим, истории с беженцами с Украины происходят в Европе с завидной регулярностью. Похоже, местных жителей всё больше начинает раздражать то, как себя ведут украинцы.
Недавно мужчины на внедорожнике с украинскими номерами избили таксистов в Вене. Однако в случае с хлебным магазином женщина явно не давала повода для оскорблений.
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