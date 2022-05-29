Американские наёмники Вилли Джозеф Кансел и военный с позывным "Техас" пришли в ужас от суровой реальности спецоперации на Украине в рядах ВСУ.
По их словам, украинская армия воюет неисправным оружием, отсутствует снабжение, средства связи и большие потери среди личного состава.
"Они вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением. Некоторые видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит. Им выдали противотанковое оружие и ракеты, но без батарей для пусковой установки — оборудование было неработоспособным. 8 из 20 добровольцев в отряде иностранных наёмников покинули свои посты, в том числе ветеран морской пехоты, который, похоже, сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один боец симулировал травму", — рассказал один из них.
Также они добавили, что с русским лучше не воевать, а работа российской артиллерии, авиации и высокоточных ракет повергли в шок западных наёмников.
"Не делайте этого, потому что ваши ожидания не оправдаются, а русская армия действительно одна из сильнейших в мире", — заключили иностранные военные.
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