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Автор Светлана Нерадовская

Сенатор Джабаров: лидеры ЕС обеспокоены судьбой военных преступников

Мир

По словам сенатора Владимира Джабарова, европейские лидеры почему-то пекутся о судьбе военных преступников, совершавших злодеяния в отношении беззащитных мирных жителей Донбасса.

Сенатор Джабаров: лидеры ЕС обеспокоены судьбой военных преступников

"Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тысячи украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщили некоторые российские и зарубежные СМИ", — отметил Джабаров.

При этом парламентарий подчеркнул, что о главы государств ЕС почему-то не вспоминают о зверствах, которые творили эти украинские боевики, о том, что они убивали беззащитных детей, стариков и женщин в Донбассе.

Джабаров считает, что эти люди должны ответить за то, что совершили, в противном случае "садисты, убийцы и насильники получат индульгенцию". Он напомнил, что о справедливом суде и заслуженном наказании военных преступников просит сам народ Донбасса.

"Что-то лидеры Европы не особенно беспокоились о судьбах жертв неонацистов за долгие восемь лет террора против мирного населения ДНР и ЛНР. А сейчас вдруг озаботились. Как же им не стыдно?", — добавил Джабаров.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина донбасс владимир джабаров
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