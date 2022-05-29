Политолог сравнил переговорщика с боевиками "Азова"* с Тарасом Бульбой

Важнейшую роль в переговорах с боевиками "Азова"* в Мариуполе сыграл полковник Валентин Крыжановский, "очень похожий по манере на Тараса Бульбу". Об этом заявил политолог Игорь Димитриев.

Эксперт отметил, что лично знаком с офицером и поэтому не сомневался в успехе переговоров с засевшими на территории "Азовстали" боевиками. Он объяснил, что Крыжановский предстаёт перед собеседником одновременно мягким и грозным, и это имеет определённый эффект.

"Крыжановский — это такой типаж узнаваемый — Тарас Бульба. Вот Крыжановский очень похож по манере. Здоровенный мужик, спокойный, с мягкими движениями, но очевидно опасный", — описал полковника Димитриев.

В середине мая около 2,5 тыс. боевиков "Азова" и военнослужащих ВСУ вышли с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и сдались в плен российской армии.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.