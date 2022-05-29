Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что у Москвы не было цели захватывать Киев.
"Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо ещё никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город", — цитирует его издание ВВС.
По словам Келина, в настоящее время нет необходимости наращивать численность российских войск на Украине.
"Мы разберемся посредством операции, проводимой конвенциональными средствами. Ограниченной операции с использованием конвенциональных средств. Вы могли заметить, что мы не наращивали численность своих войск. Мы считаем, что их достаточно, чтобы разобраться с этой ситуацией", — заключил он.
Ранее он заявил, что Россия не планирует наносить ядерный удар по Великобритании.
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