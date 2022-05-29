Келин: "Россия не планировала захватывать Киев"

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что у Москвы не было цели захватывать Киев.

"Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо ещё никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город", — цитирует его издание ВВС.

По словам Келина, в настоящее время нет необходимости наращивать численность российских войск на Украине.

"Мы разберемся посредством операции, проводимой конвенциональными средствами. Ограниченной операции с использованием конвенциональных средств. Вы могли заметить, что мы не наращивали численность своих войск. Мы считаем, что их достаточно, чтобы разобраться с этой ситуацией", — заключил он.

Ранее он заявил, что Россия не планирует наносить ядерный удар по Великобритании.