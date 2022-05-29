Политолог Димитриев: "После сдачи в плен "Азова"* ВСУ перестали упираться"

Сдача в плен боевиков "Азова"* в Мариуполе имела больший эффект, чем если бы они были уничтожены, считает политолог Игорь Димитриев. После этого украинские военнослужащие уже "не так упираются", отметил он.

"Сдача полка Азов и украинских морпехов в Мариуполе это успех российской стороны намного больший, чем их уничтожение. Может вы заметили, что после этого ВСУ не так упираются", — заявил эксперт.

Димитриев подчеркнул высокую эффективность невоенных способов решения задач в зоне спецоперации. В качестве примера он привёл Сирию, где удалось с помощью переговоров "отколоть" бедуинов от исламистов.

В середине мая около 2,5 тыс. боевиков "Азова" и военнослужащих ВСУ вышли с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе и сдались в плен российской армии.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.