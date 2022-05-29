Трикарико: "ЕС нужно отказаться от сумасшедшей идеи выиграть "войну" на Украине"

Итальянский генерал Леонардо Трикарико заявил, что Евросоюзу следует выбросить из головы идею победы Украины над Россией, а уговорить капитулировать.

"Евросоюзу необходимо отказаться от сумасшедшей идеи выиграть войну на Украине. Мы должны принудить Украину к капитуляции и не провоцировать Россию на более серьёзные действия", — подчеркнул он.

Ранее экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Георгий Шпак заявил, что быстрых военных успехов ждать на Украине не стоит. Тактика действий выбрана правильная, но быстрых побед она не предусматривает.

По словам Шпака, затяжная война выгодна Америке и Европе, которые поставляют вооружение Украине и будут продолжать это делать. Западу это выгодно, поскольку он всё ещё надеется измотать и ослабить Россию.