Кормухина поддержала Кадырова, угрожавшего Польше: "Не останавливайте Рамзана!"

Исполнительница Ольга Кормухина выразила мнение о правоте лидера Чечни Рамзана Кадырова, который в резкой форме осудил антироссийскую позицию польских властей.

"Не останавливайте Рамзана! Он говорит с ними тем языком, который только и понятен им. Причем давно! Еще с той поры, когда были частью российской империи и наша царица назначала им короля", — отметила певица.

Ранее Кадыров напомнил Варшаве, что Польша есть в своём нынешнем виде исключительно благодаря действиям Советского Союза, и она прекратит своё существование так же быстро, как и возникло, если будет продолжать "тявкать" в сторону РФ.

Также Кадыров подчеркнул, что ситуация на Донбасе совсем не такая, какой пытаются представить её на Западе и в самой Украине.

"Несмотря на все заявления украинских и западных СМИ о якобы провальных попытках российской армии взять Донбасс, ситуация прямо противоположная", — отметил Кадыров.