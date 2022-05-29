Россия не планирует наносить ядерный удар по Великобритании. Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Он ответил отрицательно на вопрос о том, может ли Россия нанести ядерный удар по Британии.
"Нет, я так не считаю", — сказал посол.
Келин также подтвердил, что Москва не намерена применять ядерное оружие на Украине и опроверг обвинения Запада о причастности России к убийству мирных жителей в Буче.
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