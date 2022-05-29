Посол РФ в Лондоне: Россия не планирует ядерный удар по Британии

Россия не планирует наносить ядерный удар по Великобритании. Об этом в интервью BBC заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он ответил отрицательно на вопрос о том, может ли Россия нанести ядерный удар по Британии.

"Нет, я так не считаю", — сказал посол.

Келин также подтвердил, что Москва не намерена применять ядерное оружие на Украине и опроверг обвинения Запада о причастности России к убийству мирных жителей в Буче.