EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Посол РФ в Лондоне: Россия не планирует ядерный удар по Британии
МО РФ: российская армия уничтожила ЗРК "Оса-АКМ", РЛС и самолёт Су-25
Кива посоветовал Порошенко срочно просить убежища у Владимира Путина
Ходарёнок: ракет "Калибр" у России хватит еще на несколько лет
Украина прекратит все выплаты в Херсонской области
"Путин победил": во Франции раскритиковали звонок Макрона и Шольца в Москву
На остров Змеиный в массовом порядке доставляется военная техника
Автор Елена Ивченко

Украина прекратит все выплаты в Херсонской области

Мир

Киевская власть намерена прекратить выплаты пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетникам в Херсонской области.

У правительства Украины накопились долги по выплатам перед жителями региона, уже более сотни миллионов гривен.

Отмечается, что такое решение киевской власти связано с целью снижения финансовой нагрузки на экономику Украины.

Ранее Херсонская область закрыла границы с территориями Украины, подконтрольными киевскому режиму. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
социальные выплаты херсонская область
Популярное
Силовые структуры
Илья Кива: чудом спасшийся от СБУ антифашист готовит Зеленскому сюрприз

Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.

Илья Кива: чудом спасшийся от СБУ антифашист готовит Зеленскому сюрприз
Статс-секретарь МО Германии Мёллер раскрыла данные о поставках оружия Украине
Мир. Новости мира
Статс-секретарь МО Германии Мёллер раскрыла данные о поставках оружия Украине
Силовые структуры
Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"
Силовые структуры
Глава SIPRI Мелвин: терпение РФ закончится из-за поставок оружия НАТО на Украину
Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки с Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Оставившие Красный Лиман боевики ВСУ пытались бежать через мост к югу от Ямполя
Силовые структуры
Daily Express назвал три вероятные цели ядерного удара со стороны России
Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ
Мир. Новости мира
Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ
Последние материалы
Кормухина поддержала Кадырова, угрожавшего Польше: "Не останавливайте Рамзана!"
Трикарико: "ЕС нужно отказаться от сумасшедшей идеи выиграть "войну" на Украине"
Daily Express: "супероружие" Путина несёт угрозу для Великобритании
Посол РФ в Лондоне: Россия не планирует ядерный удар по Британии
МО РФ: российская армия уничтожила ЗРК "Оса-АКМ", РЛС и самолёт Су-25
Кива посоветовал Порошенко срочно просить убежища у Владимира Путина
Ходарёнок: ракет "Калибр" у России хватит еще на несколько лет
Украина прекратит все выплаты в Херсонской области
"Путин победил": во Франции раскритиковали звонок Макрона и Шольца в Москву
На остров Змеиный в массовом порядке доставляется военная техника
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников