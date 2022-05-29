Киевская власть намерена прекратить выплаты пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетникам в Херсонской области.
У правительства Украины накопились долги по выплатам перед жителями региона, уже более сотни миллионов гривен.
Отмечается, что такое решение киевской власти связано с целью снижения финансовой нагрузки на экономику Украины.
Ранее Херсонская область закрыла границы с территориями Украины, подконтрольными киевскому режиму. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
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