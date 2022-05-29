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Автор Елена Ивченко

Украинский военный: "Русские — хорошие люди, хорошие солдаты"

Мир

Пленный украинский военный считает русских и солдат хорошими людьми в отличии от "продажных" украинцев.

Украинский военный: "Русские — хорошие люди, хорошие солдаты"

"Русские — хорошие люди, хорошие солдаты. Они не издеваются, как говорят украинцы. Дружные, хочу сказать, один за одного. Как брат с братом. Сестра с сестрой. Украинцы не такие. Они продажные", — отметил он.

Также ВСУшник со слезами на глазах рассказал, что украинское командование бросает их как мясо, добавив, что хочет скорейшего окончания боевых действий и попросил за всё прощения.

"Нас кинули просто как мясо — хочешь не хочешь. Хочу, чтобы скорее закончилась эта война. Победит Россия — пусть победит. Пусть простят меня, пожалуйста", — сказал он.

Напомним, на Украине появился полный перечень правил для солдат ВСУ, которые решили добровольно сложить оружие и сдаться в плен.

 

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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