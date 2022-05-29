Немцы осудили Киев за позицию по переговорам с РФ: "Уморят голодом"

Немцы обрушились критикой на президента Украины Владимира Зеленского за "заморозку" диалога с Россией по поставкам зерна. По мнению пользователей Сети, лидеру Незалежной нужно лишь оружие, а прекращение конфликта не в его интересах.

Как подчеркнули читатели немецкого журнала под соответствующей статьёй, в которой говорится о просьбе канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину наладить диалог с Украиной, Зеленскому не нужен мир.

"Зеленский не хочет мира, он хочет стать важным военачальником за счёт мирового сообщества. Путин предложил переговоры по поставкам пшеницы", — написал комментатор под статьёй Der Spiegel.

Другой пользователь подчеркнул, что Украина лишь плацдарм для военных планов США.

"Зеленский не хочет ни перемирия, ни переговоров. Он предпочитает больше оружия, а Байден уже открывает следующий раунд эскалации", — считает ещё один читатель.

По мнению ещё одного комментатора, Зеленскому проще устроить "голодомор", чем умерить свои амбиции.

"Зеленский уже ясно дал понять, что скорее уморит голодом тысячу человек, чем сдвинется с места на миллиметр! Ему нужно только западное оружие, чтобы продолжать конфликт", — резюмировал возмущённый немец.