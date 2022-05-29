В Херсонской области планируют обсуждать вхождение в состав России после окончания боев. Слова замглавы ВГА области Кирилла Стремоусова приводит Reuters.
Стремоусов отметил, что говорить о будущем Херсонской области стоит после завершения специальной военной операции. Он предположил, что с жителями обсудят присоединение к России не раньше 2023 года.
"К осени 2022 года этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом, ближе к следующему году, посмотрим, как обстоят дела", — уточнил чиновник.
Пока в регионе внедряются стандарты российского законодательства. Также идёт разговор о размещении в Херсоне российской военной базы, который сможет гарантировать безопасность жителям области.
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