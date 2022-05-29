Арефьев: "РФ нужно поддержать здоровые силы на Украине и Зеленского свергнут"

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев считает, что России стоит поддержать оппонентов украинского главы государства Владимира Зеленского готовых сместить его с поста президента и пойти на переговоры с Москвой.

"В Киеве есть и здоровые силы, которые готовы договориться с нами, чтобы прекратить боевые действия. Нам этим людям нужно помочь, поддержать эти здоровые силы и Зеленского просто свергнут. При этом не нужно ни в коем случае замедлять спецоперацию: необходимо бить неонацистов по всем направлениям", — цитирует его слова URA. RU.

Ранее эксперт Юлия Витязева заявила, украинцы понемногу начинают трезво оценивать ситуацию, а значит, недовольство будет только расти и есть большая вероятность, что это выльется в бунт, а политики просто всё побросают и уедут.