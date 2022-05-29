Российские войска "поступательно и неуклонно" берут украинские позиции в Донбассе, заявили американские аналитики Института изучения войны. По их мнению, если Россия окончательно укрепиться в ДНР, Киев ждут большие проблемы.
Как подчеркнули аналитики, кроме того, потери со стороны российской армии планомерно снижаются.
"У Украины большие проблемы, Владимир Путин медленно набирает силу в Донбассе", — приводят выдержку из анализа ситуации института 19FortyFive. — Изменения в российской стратегии, похоже, окупаются, поскольку российские войска медленно, но неуклонно захватывают украинские позиции".
Так, согласно информации, к такому выводу аналитики пришли изучив ситуацию в Северодонецке, Лимане и Изюме. По мнению экспертов, однако не смотря на активные действия со стороны российской армии, оборона Украины ещё находится "на уровне".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.