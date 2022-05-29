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Британская разведка МИ-6: Путин мёртв, а на его месте работает двойник — The Sun
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Автор Екатерина Широкова

Британская разведка МИ-6: Путин мёртв, а на его месте работает двойник — The Sun

Мир

Британская разведка МИ-6 на этот раз превзошла все свои предыдущие заявления. Так, ведомство сообщило СМИ Соединённого Королевства о якобы возможной смерти президента России Владимира Путина.

Согласно информации "спецагентов" разведки, вместо реального лидера России пост может занимать его двойник.

"Недавние выступления Путина на публике, вероятно, были предварительно записаны. В качестве альтернативы, он мог уже умереть, а его место занял двойник", — пишет The Sun со ссылкой на анонимного сотрудника МИ-6.

Как уточнил анонимный источник издания, "даже если" Путин жив, то его самочувствие оставляет желать лучшего. А в случае если российского лидера не станет, то факт кончины президента Москва будет скрывать долгое время.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
владимир путин великобритания
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