Британская разведка МИ-6: Путин мёртв, а на его месте работает двойник — The Sun

Британская разведка МИ-6 на этот раз превзошла все свои предыдущие заявления. Так, ведомство сообщило СМИ Соединённого Королевства о якобы возможной смерти президента России Владимира Путина.

Согласно информации "спецагентов" разведки, вместо реального лидера России пост может занимать его двойник.

"Недавние выступления Путина на публике, вероятно, были предварительно записаны. В качестве альтернативы, он мог уже умереть, а его место занял двойник", — пишет The Sun со ссылкой на анонимного сотрудника МИ-6.

Как уточнил анонимный источник издания, "даже если" Путин жив, то его самочувствие оставляет желать лучшего. А в случае если российского лидера не станет, то факт кончины президента Москва будет скрывать долгое время.